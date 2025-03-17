Не в первый раз: ЦИК Румынии отклонил кандидатуру пророссийского кандидата

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Избирательная комиссия запретила баллотироваться бывшему сенатору Диане Йовановичи-Шошоакэ.

Фото, видео: ROBERT GHEMENT/ТАСС; 5-tv.ru

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Новый этап политических чисток начался в Румынии перед президентскими выборами. Избирательная комиссия страны запретила баллотироваться еще одному кандидату — бывшему сенатору Диане Йовановичи-Шошоакэ за «пророссийские взгляды». Причем такое у нее происходит не в первый раз. Ее не допускали еще на предыдущей компании.

Помимо этого, накануне Конституционный суд Румынии не позволил баллотироваться победителю прошлых выборов Кэлину Джорджеску, обвинив его в угрозе национальной безопасности.

В то же время власти страны заявили о раскрытии некоего заговора во главе со 101-летним генералом в отставке. Он якобы планировал государственный переворот.

Судя по всему, такими методами Бухарест пытается избавиться от политических оппонентов и противников проевропейского курса.

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