Путин выразил надежду, что народ Таджикистана выступает за дружбу с Россией

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 30 0

Встреча с главой Республики проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Путин выразил надежду на поддержку народом Таджикистана добрых отношений с РФ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Президент России Владимир Путин выразил надежду на поддержку народом Таджикистана добрых отношений с РФ. Об этом он заявил во время переговоров со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном.

«Это еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией тоже находят поддержку у граждан республики», — сказал Путин.

Встреча прошла в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца. В ходе диалога главы государств обсуждают перспективы дальнейшего развития отношений, партнерства и союзничества.

Путин отметил, что Россия является одним из важных торгово-экономических партнеров республики. И отношения между сторонами продолжают развиваться. Также главы государств планируют подписать совместные документы, в том числе в сфере безопасности в рамках работы в ОДКБ.

Кроме того, президент РФ пригласил Рахмона в Москву 9 мая по случаю 80-летия Великой Победы. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Путин назвал Таджикистан надежным союзником России.

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