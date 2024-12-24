«Отношения конструктивные»: Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 40 0

Путин назвал Таджикистан надежным союзником России

Фото, видео: © РИА Новости/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Двусторонние переговоры Путина и Рахмона проходят на горнолыжном курорте «Игора» в Ленобласти.

Таджикистан —надежный союзник России. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе переговоров со своим таджикским коллегой Эмомали Рахмоном.

«Отношения у нас очень конструктивные, развиваются хорошими темпами. Таджикистан наш надежный союзник и партнер экономический хороший», — отметил Путин.

Он также обратил внимание на то, что Россия занимает первое место среди торгово-экономических партнеров Таджикистана и второе место по объемам инвестиций в страну.

«Большое значение придаем и межрегиональному сотрудничеству. Многие региона Таджикистана и субъекты РФ имеют прямые отношения между собой, и это вносит существенный вклад в развитие наших двусторонних связей», — добавил российский лидер.

Также Путин указал на развитие гуманитарных контактов между странами, в частности, открытие в Таджикистане русскоязычных школ и филиалов российских вузов.

Двусторонние переговоры Путина и Рахмона проходят на площадке горнолыжного курортного комплекса «Игора» в Ленинградской области. В ходе встречи лидеры государств обсудят важнейшие направления в политической, экономической, технической и культурной сферах, работу в рамках СНГ, а также ключевые аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе региональные вопросы. Стороны также коснутся темы миграции и обсудят ситуацию в Афганистане.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин провел переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

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