Давние союзники: Путин и Рахмон обсудили перспективы сотрудничества

Россия для Таджикистана — крупнейший торговый партнер. 20% от всего экспорта республики идет в нашу страну.

По видеосвязи из Кремля президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня дали старт строительству двух объектов в Душанбе.

В конце следующего года там появятся Русский театр и международный образовательный центр для одаренных детей. Он будет работать по принципу нашего Сириуса. Президенты уже провели переговоры в узком составе. Во время встречи они не раз подчеркивали стратегические и добрососедские отношения России и Таджикистана. Корреспондент «Известий» Максим Прихода подробно рассказал о ходе встречи.

Красная дорожка, военный оркестр — это начало официального визита Эмомали Рахмона в Москву. Хотя в России глава Таджикистана находится уже два дня. Он успел в неформальной обстановке встретиться с главой России Владимиром Путиным и главой Белоруссии Александром Лукашенко. Они позвонили президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и договорились все вместе собраться 9 Мая в Москве.

Но пока у могилы неизвестного солдата с цветами Рахмон один. И фокус внимания во время переговоров в Кремле на отношениях двух государств.

«Второго марта у вас прошли выборы, и партия, которую вы возглавляете, одержала убедительную победу. Это еще раз подтверждает, что народ Таджикистана вас поддерживает. Мы очень надеемся на то, что и ваш курс на добрососедские, дружеские отношения, отношения стратегического партнерства между Таджикистаном и Россией тоже находят поддержку у граждан республики», — сказал Владимир Путин.

Россия для Таджикистана — крупнейший торговый партнер. 20% от всего экспорта республики идет в нашу страну. Товарооборот растет, 90% расчетов производится в рублях.

«Россия является одним из ключевых и важнейших торгово-экономических партнеров Таджикистана. Наши отношения развиваются. В прошлом году товарооборот увеличился еще на 7 с лишним процентов, достиг полутора миллиардов долларов. Объем капиталовложений тоже примерно такой же. Чуть побольше даже, 1,6 миллиарда. 80 субъектов Российской Федерации поддерживают отношения со своими партнерами из областей Таджикистана», — заявил президент России.

Структура взаимного товарооборота выглядит так: Россия в Таджикистан поставляет: продукты нефтегазовой промышленности, сельхозпродукцию, отделочные материалы, древесину, металлы и изделия из них. Таджикистан в Россию отправляет традиционный для региона хлопок и вместе с ним одежду и обувь.

«Таджикистан и Россия — давние стратегические партнеры и союзники. Отрадно, что наши отношения развиваются по нарастающей. Активно продвигается межгосударственный диалог», — сказал глава Таджикистана.

Учитывая тесные связи в военной сфере, на территории республики располагается наша военная база, и специфику региона — часть повестки посвящена сотрудничеству в оборонной сфере.

«Мы с вами вместе занимаемся вопросами обеспечения безопасности на нашем пространстве в зоне ответственности ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности — Прим. ред.). Таджикистан активно работает в организации. И сегодня у нас намечается подписание соответствующих документов, в том числе и по этому направлению», — сказал Владимир Путин.

Но самое главное — контекст, в котором развиваются отношения двух стран. Это общая история и культурная близость.

Вот и сейчас на повестке: старт строительства нового здания Русского драматического театра имени Маяковского и возведение образовательного центра для одаренных детей, где будут учить по российским стандартам. Его построят рядом со школой имени Юрия Гагарина, открытой 1 сентября 2022 году в рамках соглашения о строительстве пяти русских школ в крупнейших городах Таджикистана. Всего же в республике почти четыре десятка полностью русскоязычных школ и более 160 смешанных таджикско-российских.

Русский язык в Таджикистане имеет конституционно закрепленный статус языка межнационального общения. Для большей части населения республики он — второй родной. И лидеры двух государств, обсуждая совместные образовательные и культурные инициативы, экономику и инфраструктурные проекты, явно говорят на одном языке.

Переговоры проходят как с глазу на глаз, так и в расширенном формате с участием представителей экономического и силового блока, членов правительства, курирующих строительство и промышленность, руководителей ключевых государственных компаний. Так что межгосударственный диалог строится на разных уровнях и в разных сферах, но неизменно в контексте взаимного уважения и столь же взаимной выгоды.