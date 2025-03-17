«Я выжил»: Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве

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Стефания Чашина
Стефания Чашина 43 0

У Прохора Шаляпина была неблагополучная семья

«Травмы детства»: Прохор Шаляпин рассказал об отношениях с семьей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пережитые трудности, по словам певца, сделали его только сильнее.

У певца и блогера Прохора Шаляпина было тяжелое детство. В этом он признался в одном из шоу на YouTube.

«У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь, как груз. <…> Травмы детства они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек», — откровенно поделился подробностями Шаляпин.

Певец отметил, что регулярно становился жертвой домашнего насилия. Агрессором выступал его отец.

«У меня была не оплачена квартира, не было денег на жизнь, я никогда не опускал руки. Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил», — вспомнил исполнитель.

Несмотря на пережитые трудности, знаменитость не перестает верить в хорошее. Прохор подчеркнул, что все самое ужасное, по его мнению, осталось в прошлом. В свою очередь, сейчас уже огромное количество поклонников поддерживает его и присылает ему полные позитивных эмоций видео.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Шаляпин видел инопланетян.

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