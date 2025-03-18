ЛДПР предложила изымать деньги у банков в пользу бедных

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 32 0

Леонид Слуцкий: налоговое изъятие необходимо для борьбы с бедностью в РФ

В ЛДПР предложили изымать деньги у банков в пользу бедных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Часть чрезмерных доходов банков, по словам политиков, может пойти на нужды государства.

Партия ЛДПР выступила с инициативой о введении налогового изъятия «необоснованной сверхприбыли» банков в федеральный бюджет в 2025 году. Эта мера направлена на финансирование программ по борьбе с бедностью в стране. Предложение озвучил лидер фракции Леонид Слуцкий на встрече с премьером Михаилом Мишустиным, сообщила пресс-служба партии Газета.ру.

Так, Слуцкий отметил, что чистая прибыль банков в России за 2024 год составила 3,8 триллиона рублей, что стало возможным благодаря текущей рыночной конъюнктуре. Политик призвал изъять часть этой сверхприбыли в государственный бюджет, напомнив, что аналогичные меры ранее принимались в нефтегазовой и металлургической отраслях.

«ЛДПР предлагает провести налоговое изъятие необоснованной сверхприбыли банков для пополнения федерального бюджета в 2025 году и использовать указанные средства на борьбу с бедностью», — пояснил Слуцкий.

Он также пояснил, что алгоритм расчета сверхприбыли может быть схож с налогом на сверхприбыль, введенным в 2023 году, который облагал организации с чистыми доходами свыше миллиарда рублей. Ставка налога составила 10% от суммы превышения прибыли за предыдущий период. В 2024 году этот налог принес в бюджет 318,8 миллиардов рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России могут ввести ограничения на выдачу ипотеки.

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