Брак против стройности: почему женатые люди чаще страдают ожирением

Риск набора избыточного веса у замужних дам повышается на 39%.

Брак — это не только счастье и поддержка, но и риск набора лишних килограммов. Исследования показывают, что женатые мужчины в три раза чаще страдают ожирением, чем холостяки, а у замужних женщин риск избыточного веса повышается на 39%. В издании aif.ru рассказали, почему так происходит и как сохранить стройность в браке.

Одной из причин являются семейные ужины и привычки. После свадьбы пары чаще едят дома, порции увеличиваются, а пищевые привычки становятся общими. Если один из супругов любит перекусывать сладостями, второй, скорее всего, последует его примеру.

Не меньшую роль играет сокращение активности. Холостяки чаще посещают спортзал, чтобы поддерживать форму, а женатые мужчины предпочитают отдых на диване. Женщины, занятые домашними делами, тоже реже находят время для тренировок.

Также стремление обеспечить семью часто приводит к переработкам, недосыпу и питанию фастфудом. Это создает идеальные условия для набора веса.

Ну и самое очевидное — возрастные изменения организма. С годами обмен веществ замедляется. Если в 20 лет калории сжигались быстро, то к 40 годам они оседают на боках.

Диетологи советуют супругам объединиться и вместе постараться справиться с проблемой лишнего веса. Например, завести разные пищевые привычки. Необязательно есть одно и то же, разрешите друг другу выбирать блюда по вкусу и не доедайте за партнером или детьми.

Также полезно будет подобрать активное хобби. Найти общее увлечение, которое заставит двигаться: танцы, велопрогулки или даже прогулки с собакой. Кроме того, дом можно превратить в «здоровую зону».

Стоит убрать вредные продукты из зоны доступа, заменить конфеты на фрукты, а чипсы — на орехи. Также процесс похудения можно использовать для укрепления своих отношений. Можно установить приложение для подсчета шагов и устраивать челленджи.

Например, кто пройдет десять тысяч шагов, тот выбирает фильм на вечер. Но, главное, не вините друг друга, лишний вес — это не повод для ссор, а сигнал к изменению привычек. Поддерживайте друг друга и работайте над собой вместе.

Брак — это не приговор для фигуры. Следуя простым советам, вы сможете сохранить здоровье, стройность и гармонию в отношениях.

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