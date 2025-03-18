«Тотальное одиночество»: Боярская о проблемах в отношениях

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Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 55 0

Елизавета Боярская рассказала о проблемах в отношениях

Фото, видео: © РИА Новости/Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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По мнению актрисы, идеальная картинка — это не то, за чем стоит гнаться.

Актриса Елизавета Боярская считает, что идеализация семейной жизни приведет к тотальному одиночеству и краху. Об этом она рассказала корреспонденту 5-tv.ru на премьере сериала START «Опасная Близость», где артистка приняла участие.

«Когда мы стремимся к какой-то бесконечной безупречности, пытаемся своих близких переделывать, пытаемся свою жизнь сделать какой-то красивой и яркой картинкой — это всегда чревато тем, что внутри это может начать разрушаться», — говорит Боярская.

Актриса привела в пример историю своей героини в сериале «Опасная Близость», которая была настолько увлечена своей карьерой и хотела быть первой во всем, что забыла о самом главном — о своей семье.

«По факту оказывается, что за этой картинкой было тотальное одиночество, непонимание друг друга, незнание друг друга и отсутствие доверительных разговоров, когда ты можешь предугадать какую-то беду, которая назревает в семье», — рассуждает она.

Но долго держать эту иллюзорную безупречность не получится, отмечает Боярская. Любое жизненное потрясение в один миг вскроет кучу проблем, которые упорно игнорировали до этого. В сериале, например, героине Боярской предстоит пережить аварию, которая и станет катализатором всех дальнейших событий в будущем.

Ранее 5-tv.ru писал, что Боярская появилась на премьере сериала «Опасная близость» без супруга.

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