Вертолет потерпел крушение в Ленобласти

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Айшат Татаева
Айшат Татаева Эксклюзив 335 0

На месте происшествия работают спасатели.

Вертолет потерпел крушение в Ленобласти

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. Экипаж погиб, сообщает источник 5-tv.ru.

Сообщается, что вертолет упал в безлюдной местности, боекомплект на борту не был найден. 

На месте происшествия работают спасатели. Туда также направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после взлета с аэродрома на острове Роатан в Гондурасе самолет с 15 пассажирами потерпел крушение. Борт упал в море, по меньшей мере шесть человек погибли. Об этом сообщило издание La Prensa, сославшись на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

Известно, что потерпевший крушение самолет принадлежал авиакомпании Lanhsa. Он упал в море сразу после взлета, из 15 человек, находившихся на борту, констатирована смерть шестерых.

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