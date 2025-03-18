Вертолет потерпел крушение в Ленобласти

Вертолет Ми-28 потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета над Ленинградской областью, сообщили в Минобороны РФ. Экипаж погиб, сообщает источник 5-tv.ru.

Сообщается, что вертолет упал в безлюдной местности, боекомплект на борту не был найден.

На месте происшествия работают спасатели. Туда также направилась комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после взлета с аэродрома на острове Роатан в Гондурасе самолет с 15 пассажирами потерпел крушение. Борт упал в море, по меньшей мере шесть человек погибли. Об этом сообщило издание La Prensa, сославшись на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

Известно, что потерпевший крушение самолет принадлежал авиакомпании Lanhsa. Он упал в море сразу после взлета, из 15 человек, находившихся на борту, констатирована смерть шестерых.