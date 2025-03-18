Самолет потерпел крушение сразу после взлета в Гондурасе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 51 0

На острове Роатан в Гондурасе самолет потерпел крушение сразу после взлета

Самолет с 15 пассажирами потерпел крушение после взлета на острове Роатан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Боинг упал в море примерно в километре от взлетно-посадочной полосы.

После взлета с аэродрома на острове Роатан в Гондурасе самолет с 15 пассажирами потерпел крушение. Борт упал в море, по меньшей мере шесть человек погибли. Об этом сообщило издание La Prensa, сославшись на губернатора департамента Ислас-де-ла-Баия Уго Варелу.

Известно, что потерпевший крушение самолет принадлежал авиакомпании Lanhsa. Он упал в море сразу после взлета, из 15 человек, находившихся на борту, констатирована смерть шестерых. Он должен был прилететь в город Ла-Сейба. Издание также сообщило со ссылкой на национальную полицию республики, что катастрофа случилась из-за механической неисправности.

Самолет утонул примерно в одном километре от взлетно-посадочной полосы. Экстренные службы смогли спасти около 10 человек, все они госпитализированы. Ведется поисковая операция.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что два самолета столкнулись в воздухе над аэропортом в Аризоне. По меньшей мере два человека лишились жизни. Крушение потерпели боинги Cessna 172S и Lancair 360 MK II.

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