«Начнутся немедленно»: Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 159 0

Об этом стало известно после телефонного разговора Путина и Трампа.

Белый дом анонсировал новые переговоры между Россией и США

Фото: www.globallookpress.com/imago stock&people

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Россия и США начинают переговоры на Ближнем Востоке об аспектах урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в Белом доме после телефонного разговора президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа.

«Лидеры согласились, что движение к миру начнется с прекращения ударов по инфраструктуре и энергетике, а также начала технических переговоров по реализации прекращения огня в Черном море, полного прекращения огня и устойчивого мира. Эти переговоры начнутся немедленно на Ближнем Востоке», — сказано в сообщении.

Помимо этого, президенты РФ и США сошлись на том, что улучшение двусторонних отношений между двумя странами имеет огромный потенциал в сфере экономики и геополитической стабильности в будущем.

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся вечером 18 марта. Он длился более полутора часов. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин проинформировал Трампа об обмене пленными между Россией и Украиной. Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным. В Кремле сообщают, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских боевика.

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