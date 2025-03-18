Путин проинформировал Трампа об обмене пленными между Россией и Украиной

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 60 0

Он совершится в формате «175 на 175 человек».

Путин проинформировал Трампа об обмене пленными между Россией и Украиной

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель

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Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора проинформировал американского лидера Дональда Трампа об обмене пленными между Россией и Украиной. Об этом сообщают в Кремле. Стороны обменяют 175 человек с каждой стороны. 

Путин заявил о готовности к совместной с американскими партнерами проработке возможных путей урегулирования на Украине, которое должно быть устойчивым и долгосрочным. В Кремле сообщают, что Россия в качестве жеста доброй воли передаст Киеву 23 тяжело раненых украинских боевика.

Также российский лидер поддержал идею Трампа о взаимном отказе РФ и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и дал такую команду военным, заявили в Кремле.

Телефонный разговор лидеров России и США состоялся вечером 18 марта. Он длился более полутора часов. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия и США создадут экспертные группы по украинскому урегулированию

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