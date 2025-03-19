Ах, море, море: новые поезда на юг запустят к летнему сезону

Всего в период отпусков и каникул на курорты будут ходить 170 пар составов.

Сто семьдесят пар поездов этим летом будут возить туристов на юг России. В общей сложности за сезон они совершат больше 25 тысяч рейсов на курорты Северного Кавказа, в Крым и Краснодарский край. Большинство из составов работают уже не первый год.

Но появятся и новые, например, Москва — Новороссийск, он будет ходить через день. Добавится поезд Анапа — Адлер. А через Курский вокзал Москвы будет проезжать Петербург — Симферополь. Причем количество мест увеличится и за счет новых вагонов — они уже будут двухэтажные.