Минтранс планирует увеличить максимальную норму налета для авиаэкипажей

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 6 0

Инициативу поддержали не все представители авиации.

Минтранс хочет увеличить нормы налета для авиаэкипажей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

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Министерство транспорта России рассматривает проект приказа, согласно которому максимальная норма налета для пилотов и бортпроводников может быть увеличена с 80 до 90 часов в месяц. Об этом сообщают «Известия», со ссылкой на соответствующий документ.

В проекте приказа указано, что продолжительность полетного времени не должна превышать 90 часов в течение 30 календарных дней, 270 часов за квартал и 900 часов за год. До этого нормы составляли 80 часов в месяц и 800 часов в год. Если приказ будет принят, то он вступит в силу 1 сентября 2025 года.

Профсоюз летного состава России (ПЛС) выразил резкое несогласие с инициативой Минтранса. Вице-президент ведомства Олег Приходько отметил, что увеличение нормы налета позволит работодателям привлекать меньшее количество экипажей, что приведет к повышенной нагрузке на членов экипажей и увеличит риски для безопасности полетов, особенно на коротких рейсах.

По информации ПЛС, в настоящее время увеличение нормы полетов с 80 до 90 часов в месяц возможно только с согласия работников и профсоюза, однако новый проект приказа не требует такого согласия и может стать общим стандартом.

Профсоюзы подготовили корректировки к проекту приказа и направили их в Минтранс. Совместное обсуждение документа на рабочей группе в сфере воздушного транспорта, в котором примут участие представители профсоюзов, авиакомпаний и сотрудники министерства, планируется провести 19 марта.

Согласно информации от «Аэрофлота», новый приказ необходим для защиты интересов летных и кабинных экипажей. В компании считают, что увеличение нормы рабочего времени до 90 часов в месяц повысит производительность труда летного персонала и улучшит материальное благосостояние сотрудников.

Ранее, писал 5-tv.ru, Минтранс заявил о возможностях увеличения пассажиропотока в 2025 году.

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