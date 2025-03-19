Трамп опроверг сообщения о требовании Путина прекратить помощь Украине

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 55 0

Дональд Трамп: Путин не требовал прекращения помощи Украине

Трамп опроверг сообщения о требовании Путина прекратить помощь Украине

Фото: www.globallookpress.com/Presidential Office of Ukraine

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Глава Соединенных Штатов отметил, что диалог оказался продуктивным.

Президент США Дональд Трамп не подтвердил информацию о том, что лидер России Владимир Путин выдвигал требования о немедленном прекращении помощи Украине во время недавнего телефонного разговора. Об этом Трамп заявил во вторник, 18 марта, в интервью телеканалу Fox News.

«Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась», — подчеркнул Трамп, добавив, что разговор с Путиным длился почти два часа и прошел «замечательно».

Длительный телефонный разговор между президентами России и США состоялся накануне 18 марта. В ходе дипломатического общения стороны обменялись мнениями по поводу ситуации на Украине и обсудили широкий спектр направлений, по которым США и РФ могли бы наладить взаимодействие. К тому же Трамп отметил, что обсуждение двух лидеров было конструктивным и открыло возможности для дальнейших контактов между странами.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин поддержал идею Дональда Трампа об отказе от ударов по объектам энергетики Украины на 30 дней.

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