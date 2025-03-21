Три восьмерки: Овечкин забил «Филадельфии», до рекорда Гретцки — шесть шайб

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 1 219 0

Александр Овечкин забросил шайбу в матче НХЛ против «Филадельфии Флайерз»

Три восьмерки: Овечкин забил «Детройту», до рекорда Гретцки шесть шайб

Фото: Reuters/Geoff Burke

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До конца «регулярки» НХЛ 13 матчей. Хватит ли российскому форварду времени?

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии Флайерз». Капитан столичных сократил отставание в погоне за рекордом канадца Уэйна Гретцки до шести шайб.

Встреча прошла в ночь на среду в Вашингтоне и завершилась счетом 3:2 в пользу «Кэпиталз».

Александр Овечкин забил гол в первом периоде матча. Для россиянина эта шайба стала 35-й в нынешнем сезоне и 888-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Всего на его счету в этом сезоне 57 очков (35 шайб + 22 передачи).

Чтобы побить снайперский рекорд Уэйна Гретцки, в активе которого 894 гола, Овечкину нужно забросить еще семь шайб. Ранее аналитики лиги прогнозировали, что вечный рекорд канадца может пасть уже в следующем месяце — 16 апреля в гостевой игре с «Нью-Йорк Айлендерс».

До конца нынешней «регулярки» осталось 13 матчей. Следующий соперник «Вашингтона» — «Флорида Пантерз». Встреча пройдет в ночь на 23 марта и начнется в полночь по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, забитых в марте. За карьеру российский форвард отличался в этом месяце 158 раз.

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