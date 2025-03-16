Хоккеист Овечкин побил рекорд Гретцки по забитым шайбам за один месяц в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов, забитых в рамках одного календарного месяца.

В матче против «Сан-Хосе Шаркс» хоккеист забросил шайбу, которая стала для него 158-й забитой в марте. Этим результатом он превзошел предыдущее достижение, принадлежавшее легенде НХЛ Уэйну Гретцки.

Овечкин, выступающий в лиге с 2005 года, вновь подтвердил статус одного из величайших снайперов в истории хоккея. Его достижение в мартовских матчах позволило ему обойти Гретцки, удерживавшего рекорд с 156 голами, забитыми за один месяц.

При этом главный рекорд Гретцки — 894 гола в регулярных чемпионатах НХЛ — пока остается непревзойденным. До него Овечкину остается всего 8 голов. На счету Овечкина сейчас 887 гола, и до исторического достижения канадца россиянину необходимо забросить всего 8 шайб. Впрочем, в текущем сезоне 39-летний форвард демонстрирует высокую результативность, напоминая, что его путь к званию лучшего бомбардира в истории лиги продолжается.

Овечкин, уже владеющий рекордом по количеству голов среди леворуких игроков и лидер в истории «Кэпиталз», добавил в свою коллекцию еще одно значимое достижение. Болельщики и эксперты гадают, сможет ли он побить рекорд Гретцки до завершения карьеры. Сам хоккеист традиционно избегает громких заявлений, подчеркивая, что фокусируется на командных результатах.

Следующий матч «Вашингтона» пройдет 19 марта против «Детройт Ред Уингз», где Овечкин сможет продолжить приближение к новым рекордам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что цена билетов на матчи НХЛ выросла вдвое в преддверии рекорда Овечкина по голам.