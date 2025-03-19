Минтранс предложил вести порядок госрегистрации электросамокатов и гироскутеров

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35 0

Шейкин: Минтранс РФ предложил проработать госрегистрацию электросамокатов

Минтранс предложил вести порядок госрегистрации электросамокатов и гироскутеров

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Ведомство настаивает на необходимости учета и контроля средств и индивидуальной мобильности ради безопасности на дорогах.

Министерство транспорта РФ предложил поручить Министерству внутренних дел (МВД) РФ ввести порядок государственной регистрации электросамокатов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности (СИМ). В ведомстве также призывают создать реестр всех зарегистрированных средств. Об этом в интервью ТАСС рассказал первый зампред комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин.

Он входит в число авторов законопроекта о штрафах за нарушения правил дорожного движения при управлении электросамокатами и велосипедами. Сенатор убежден, что упомянутые новые меры помогут снизить риски аварийных ситуаций. Предложение Минтранса поручить проработку системы госрегистрации и учреждение реестра направлено в правительство РФ. Стране, убежден Шейкин, необходим единый механизм учета СИМ, отсутствующий в данный момент.

«Это приводит к ряду проблем, связанных с безопасностью дорожного движения, так как государственные органы не имеют точных данных о количестве таких транспортных средств, их владельцах и параметрах эксплуатации. В результате контроль за их использованием остается ограниченным», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что россияне могут лишиться электросамокатов из-за долгов. Изымать транспорт будут судебные приставы. Кроме того, Минтранс выступил за ограничение возраста для езды на таких средствах передвижения.

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