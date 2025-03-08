«Вправе наложить арест»: россияне могут лишиться электросамокатов за долги

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 31 0

ФСПП: россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше 3 тысяч рублей

Россияне могут лишиться электросамокатов при долгах свыше трех тысяч рублей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Основанием для изъятия или ареста имущества являются любые задолженности свыше 3 тысяч рублей.

При любой задолженности от трех тысяч рублей судебные приставы могут забирать у россиян электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. Об этом рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе московского главка ФССП РФ.

«Самокат или иные средства индивидуальной мобильности являются имуществом, поэтому судебный пристав-исполнитель вправе наложить на него арест, а также изъять арестованное имущество», — сообщили в ведомстве.

Основанием для изъятия или ареста могут стать любые задолженности, сумма которых превышает три тысячи рублей. Поскольку электросамокат является имуществом, то, например, за штрафы владелец может его лишиться.

При этом, на днях Министерство транспорта России выступило за ограничение возраста для езды на электросамокатах. Данный документ был в высокой степени готовности. Известно, что законопроект рассмотрели в правительстве и отправили на доработку. Теперь, согласно изменениям в ПДД, возраст управления СИМ будет повышен с 14 до 16 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Москве 30-летний мужчина на электровелосипеде сбил восьмилетнего мальчика.

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