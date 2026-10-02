В центре Москвы перекрыли движение автомобилей

Движение автомобилей временно заблокировано на четырех съездах в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Так, перекрыт съезд с Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади, а также на съезде с ТТК на Ленинский проспект.

Помимо этого, заблокирован съезд с проспекта Вернадского на Ленинский проспект и дорога с проспекта Апакова на Ленинский проспект. Причины и сроки в ведомстве не уточнили.

Тем временем столичная транспортная сеть развивается. Ранее 5-tv.ru писал, что улица Академика Черенкова была продлена до Калужского шоссе — на новом отрезке открыли четыре полосы движения для наземного городского транспорта, сообщил мэр Сергей Собянин.

Помимо этого, как уточнил глава города, был оборудован новый удобный путь в сторону улицы Академика Дыхне к торговым объектам и выезд на Калужское шоссе, а также съезд с Калужского шоссе по направлению к поселку Подсобного хозяйства Минзаг.

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