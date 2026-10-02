В центре Москвы перекрыли движение автомобилей

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 40 0

Причины и сроки в Дептрансе не уточнили.

Где в Москве нет движения автомобилей

Фото: © РИА Новости/Александр Вильф

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Движение автомобилей временно заблокировано на четырех съездах в центре Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе Дептранса.

Так, перекрыт съезд с Кремлевской набережной в сторону Боровицкой площади, а также на съезде с ТТК на Ленинский проспект.

Помимо этого, заблокирован съезд с проспекта Вернадского на Ленинский проспект и дорога с проспекта Апакова на Ленинский проспект. Причины и сроки в ведомстве не уточнили.

Тем временем столичная транспортная сеть развивается. Ранее 5-tv.ru писал, что улица Академика Черенкова была продлена до Калужского шоссе — на новом отрезке открыли четыре полосы движения для наземного городского транспорта, сообщил мэр Сергей Собянин.

Помимо этого, как уточнил глава города, был оборудован новый удобный путь в сторону улицы Академика Дыхне к торговым объектам и выезд на Калужское шоссе, а также съезд с Калужского шоссе по направлению к поселку Подсобного хозяйства Минзаг.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.25
-0.31 94.53
-0.35
Руководители и наставник: в чем жизненное предназначение рожденных в апре...

Последние новости

11:22
Машина мечты не доехала: аферисты обманули женщину на 2,5 миллиона рублей
11:06
В Киеве ограничили движение по трем мостам через Днепр
11:00
Шесть эпох Алтая: Елена Jaya представила новый трек проекта «Музыка народов»
11:00
Запад задумался? Как мировые СМИ отреагировали на выступление Путина на «Валдае»
10:56
Узнали случайно: дочь Кати Лель скрывает звездную маму от однокурсников
10:49
В центре Москвы перекрыли движение автомобилей

Сейчас читают

В России пресекли схему накрутки цен на бензин
«Деградация»: Цыпкин о том, как «быстрый» контент сделал кино элитарной культурой
Балаган, «трехэтажный ковер» и резкие ответы: звезды на красной дорожке фильма «Битва моторов»
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня