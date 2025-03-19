В Луизиане впервые с 2010 года провели смертную казнь с применением азота

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 28 0

NYT: В Луизиане впервые с 2010 года провели смертную казнь, использовав азот

В Луизиане провели смертную казнь с применением азота

Фото: www.globallookpress.com/Thomas Frey

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Данный метод чаще всего порицается общественностью.

В американском штате Луизиана впервые с 2010 года была проведена смертная казнь, в ходе которой использовался азот. Об этом пиitn газета New York Times.

Штат прошлом году возобновил практику смертной казни после 15-летнего перерыва.

До этого телеканал CBS сообщал о предварительном запрете на казнь осужденного Джесси Хоффмана-младшего, однако генеральный прокурор подала апелляцию на это решение. Апелляционный суд в Луизиане снял запрет, что позволило привести казнь в исполнение.

«Во вторник штат… так и поступил, проведя первую казнь с 2010 года. При этом использовался азотный газ», — говорится в публикации.

Метод казни с использованием азота вызывает критику общественности. В ходе процедуры осужденному через дыхательную маску вводится азот, что приводит к гипоксии и, в конечном итоге, к смерти.

По сообщениям прессы, в настоящий момент около 60 заключенных ожидают своей казни в Луизиане.

В 2024 году аналогичные казни были проведены в республиканском штате Алаба, что вызвало осуждение со стороны ООН и ЕС. По данным американской НКО Death Penalty Information Center, с 1973 года 200 приговоренных к смертной казни в США были впоследствии оправданы, причем 108 из них были темнокожими.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в США приостановил первую в Луизиане казнь с применением азота.

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