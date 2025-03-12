Суд в США приостановил первую в Луизиане казнь с применением азота

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 23 0

Об этом сообщил новостной отдел телерадиокомпании CBS News.

Суд в США приостановил первую в Луизиане казнь с применением азота

Фото: www.globallookpress.com/California Dept. of Corrections

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В американском штате Луизиане судья Шелли Дик вынесла предварительный судебный запрет на казнь с использованием чистого азота. Об этом сообщил новостной отдел телерадиокомпании CBS News.

«Федеральный судья остановил первую в Луизиане смертную казнь с использованием азотного газа, которая должна была состояться на следующей неделе», — указано в сообщении.

По мнению судьи, нужно приостановить исполнение казни до тех пор, пока дело не будет рассмотрено по существу. Это необходимо в интересах общества, говорит она.

Шелли Дик также отметила, что данный запрет важен для защиты конституционных прав граждан.

В свою очередь, генеральный прокурор Лиз Меррилл заявила, что это решение будет в скором времени обжаловано.

В январе 2024 года в американском штате Алабама впервые была проведена смертная казнь с применением азота. В ходе процедуры человеку плотно прижимают маску к лицу так, чтобы она закрывала его нос и рот. После этого в маску пускают газообразный азот. Сначала человек дышит нормально, но потом азот вытесняет из легких кислород, происходит потеря сознания, а потом остановка сердца.

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