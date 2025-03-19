«Я не жилец»: Бедрос Киркоров предчувствовал свою смерть

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Анна Криушина
Анна Криушина 27 0

Бедрос Киркоров предчувствовал скорую смерть

Бедрос предсказал свою смерть: домработница рассказала про последнюю встречу

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Исполнитель скончался 18 марта от остановки сердца.

Бывшая домработница семьи Киркоровых Людмила поделилась воспоминаниями о последней встрече с ныне покойным народным артистом РФ Бедросом Киркоровым. В интервью телеканалу 360.ru женщина рассказала, что Бедрос предчувствовал свою смерть и говорил о своем плохом здоровье.

Людмила, которая уже вышла на пенсию и не работает у Киркоровых, продолжала поддерживать связь с главой семьи. Последний раз она виделась с Бедросом в его день рождения в грузинском ресторане в Москве.

«Ему какого-то врача привозили, делали ему блокаду на ногах. Он говорил, что через полгода я не жилец», — рассказала Людмила.

Женщина также поделилась, что Бедрос всегда был главным для Филиппа во всем.

«Мне очень жалко Бедроса, мне очень жалко Филиппа. Бедрос для него всегда был главным во всем, даже в его каких-то бумагах», — отметила она.

О смерти Бедроса Киркорова сообщил его сын Филипп. Это произошло 18 марта, причиной стала острая сердечная недостаточность. Бедрос скончался у себя дома, но сына рядом не было — Филипп в это время находился на съемках в Марокко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Лев Лещенко выразил соболезнования Филиппу Киркорову.

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