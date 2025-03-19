Утрата в семье: Филипп Киркоров отменил концерты после смерти отца

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Анна Криушина
Анна Криушина 28 0

Филипп Киркоров отменил концерты после смерти отца

Филипп Киркоров в трауре: расписание концертов изменится

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Артист тяжело переживает трагедию.

Российский певец Филипп Киркоров принял решение отменить все ближайшие концерты в связи со смертью своего отца, народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Об этом aif.ru сообщила пресс-секретарь исполнителя Екатерина Успенская.

«У Филиппа Киркорова в этом месяце нет концертов», — сказала Успенская.

Она также добавила, что певец тяжело переживает утрату и находится в подавленном состоянии после смерти родителя, который ушел из жизни в возрасте 92 лет.

Филипп Киркоров 18 марта сообщил о смерти Бедроса в своих социальных сетях. Он написал, что отец никогда не покинет его сердце.

Бедрос Киркоров, родившийся 2 июня 1932 года, начал свой творческий путь в 1962 году, когда приехал в Москву и поступил на второй курс ГИТИСа. Впоследствии он сотрудничал с легендарным Леонидом Утесовым и стал известен благодаря исполнению патриотических песен на болгарском, русском и грузинском языках.

Филипп Киркоров продолжает скорбеть по отцу, и пока не сообщается, когда он планирует вернуться на сцену. Поклонники артиста активно поддерживают его в этот сложный период, выражая соболезнования и слова поддержки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Бедрос Киркоров предчувствовал свою смерть.

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