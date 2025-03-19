«Важные идеи и инициативы»: форум «Россия, Индия и Африка» открылся в Москве

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 46 0

Форум «Россия, Индия и Африка» открылся в Москве

Фото, видео: 5-tv.ru

На мероприятии также присутствовали представители Китая.

В Москве открылся форум «Россия, Индия, Африка: уроки прошлого и перспективы будущего». На мероприятии присутствовала съемочная команда Пятого канала.

К участникам форума обратилась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Уверена, что участники форума представят важные идеи и инициативы. Мы готовы к дальнейшему диалогу для их дальнейшей реализации», — заявила Захарова.

Впечатлениями от мероприятия поделилась и депутат Госдумы по науке и высшему образованию Екатерина Харченко.

«Россия укрепляет гуманитарные связи, в том числе, в сфере науки и образования со странами Африки и, конечно, с нашими друзьями из Индии. Сегодняшняя площадка — один из прекрасных способов усилить коммуникации между активными, неравнодушными, профессиональными людьми именно в гуманитарной сфере», — отметила депутат.

По словам Харченко, помимо участников из Африки и Индии мероприятие также посетили представители КНР. Гости в большинстве своем обсуждают тему приемных кампаний ВУЗов, а также международных исследований.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столице открылся первый женский «Форум в большом городе» от VK.

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