Прилетел с другой планеты? Мужчина 27 лет не может вспомнить свое прошлое

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Анна Криушина
Анна Криушина 55 0

Александр Глухов из России 27 лет не может вспомнить свое прошлое

«Я, наверное, прилетел с другой планеты»: мужчина 27 лет не может вспомнить себя

Фото: Фото из личного архива, предоставлено aif.ru

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Полиция до сих пор не может установить его личность.

Александр Глухов — человек, который не знает, кто он. В 1998 году он очнулся в Хабаровске с пробитой головой, не помня своего имени, прошлого и того, как оказался на детской площадке.

За 27 лет ни сам мужчина, ни полиция не смогли установить его личность. В интервью aif.ru Глухов рассказал, как живет без документов и продолжает искать свое прошлое.

Фото: из личного архива, предоставлено aif.ru

Когда Глухов пришел в себя, у него не было документов, только деньги и одежда. Он начал работать на рынке, где его назвали Александром Глуховым. Позже выяснилось, что это имя принадлежало другому человеку, но Александр к нему привык.

«Я жил как робот: проснулся, выпил, поработал, уснул», — вспомнил Глухов.

Он пил, чтобы заглушить боль от потери памяти, но позже бросил алкоголь и начал искать свое прошлое. Глухов неоднократно обращался в полицию, но его отпечатки пальцев не совпали ни с одной базой данных.

В 2018 году он появился на телевидении, чтобы найти родственников. Многие узнавали в нем своих пропавших мужей, отцов и братьев, но анализы ДНК не подтвердили ни одну из версий.

Фото: из личного архива, предоставлено aif.ru

Однажды женщина из Тулы утверждала, что он — ее пропавший муж. Глухов поехал к ней, но через месяц полиция нашла настоящего мужа женщины.

В марте 2025 года Глухов получил временное удостоверение личности лица без гражданства. Однако в графе «Дата рождения» указаны нули, что делает документ практически бесполезным.

Фото: из личного архива, предоставлено aif.ru

«Я получил долгожданный документ, но не могу его использовать», — рассказал Глухов.

Без документов Глухов жил 27 лет. Он не мог получить медицинскую помощь, банковскую карту или купить билет на поезд. Несмотря на это, он работал, находил жилье и даже пытался вступить в армию во время СВО, но его не взяли без паспорта.

Единственная зацепка — татуировка на груди с группой крови и резус-фактором. Такие татуировки делали солдатам, что наводит на мысль о его возможной службе в армии.

Фото: из личного архива, предоставлено aif.ru

Александр сейчас работает сторожем в строящемся особняке в Солнечногорском районе, там же он и проживает. Глухов продолжает искать свое прошлое, надеясь однажды узнать, кто он и откуда.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что у избитого спортивного комментатора Скворцова диагностировали амнезию.

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