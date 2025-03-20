Фатальная мигрень: женщина умерла через две недели после возникновения головной боли

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 42 0

Daily Mail: мигрень стала единственным симптомом запущенного рака мозга у женщины

+Фатальная мигрень: женщина умерла через две недели после возникновения головной боли

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

По мнению специалиста, проблемы со здоровьем были вызваны стрессом.

Жительница Великобритании Николетт Ричардсон обратилась к врачу с жалобой на сильную головную боль, а в итоге узнала, что у нее рак мозга в запущенной стадии. Историю этой трагедии опубликовал Daily Mail.

По словам 45-летнего Остина Хэм-Хоуза, сожителя Николетт, 41-летняя женщина не подозревала о серьезных проблемах, пока боль не стала невыносимой.

Терапевт, к которому она обратилась, предположил, что это всего лишь мигрень, вызванная стрессом и перегрузками на работе. Он прописал обезболивающее и порекомендовал обратиться в больницу, если симптомы не исчезнут. Но даже после приема лекарства состояние Николетт продолжало ухудшаться.

В поисках помощи женщина пошла в клинику, где ей сделали МРТ. Результаты шокировали — у нее была обнаружена глиобластома, опухоль мозга четвертой степени, на которую указывал только сильный приступ мигрени.

Через шесть дней после диагноза Николетт перенесла операцию, но последствия оказались тяжелыми. Она потеряла зрение на одном глазу, частично на другом, а левая сторона тела оказалась парализована. Врачи ввели женщину в искусственную кому, из которой она так и не вышла.

Через две недели ее отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие анализы помогут вовремя обнаружить рак почки на ранних стадиях.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:30
«Они слишком разные»: сын Ирины Дубцовой расстался с Тоней Худяковой
18:22
Переодетый в бабушку боевик ВСУ пытался выехать из Суджи Курской области
18:10
Обстановка сложная: весенний паводок затронул 11 регионов России
18:00
Мощные взрывы в Кировограде: под удар попали объекты военного назначения
17:47
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
17:47
Фатальная мигрень: женщина умерла через две недели после возникновения головной боли

Сейчас читают

«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп