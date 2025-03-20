+Фатальная мигрень: женщина умерла через две недели после возникновения головной боли

По мнению специалиста, проблемы со здоровьем были вызваны стрессом.

Жительница Великобритании Николетт Ричардсон обратилась к врачу с жалобой на сильную головную боль, а в итоге узнала, что у нее рак мозга в запущенной стадии. Историю этой трагедии опубликовал Daily Mail.

По словам 45-летнего Остина Хэм-Хоуза, сожителя Николетт, 41-летняя женщина не подозревала о серьезных проблемах, пока боль не стала невыносимой.

Терапевт, к которому она обратилась, предположил, что это всего лишь мигрень, вызванная стрессом и перегрузками на работе. Он прописал обезболивающее и порекомендовал обратиться в больницу, если симптомы не исчезнут. Но даже после приема лекарства состояние Николетт продолжало ухудшаться.

В поисках помощи женщина пошла в клинику, где ей сделали МРТ. Результаты шокировали — у нее была обнаружена глиобластома, опухоль мозга четвертой степени, на которую указывал только сильный приступ мигрени.

Через шесть дней после диагноза Николетт перенесла операцию, но последствия оказались тяжелыми. Она потеряла зрение на одном глазу, частично на другом, а левая сторона тела оказалась парализована. Врачи ввели женщину в искусственную кому, из которой она так и не вышла.

Через две недели ее отключили от аппаратов жизнеобеспечения.

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