Рак почки на ранних стадиях: какие анализы помогут вовремя обнаружить болезнь

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Анна Криушина
Анна Криушина 25 0

Онколог Басанов: рак почки можно выявить с помощью анализа мочи или УЗИ

Рак почки на ранних стадиях: какие анализы помогут вовремя обнаружить болезнь

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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На первых этапах этот вид онкологии протекает бессимптомно.

Рак почки — опасное заболевание, которое часто протекает бессимптомно на ранних стадиях. Однако его можно выявить случайно, например, при анализах мочи или УЗИ. Об этом в разговоре с Газета.ру рассказал врач-онколог Руслан Басанов.

По словам медика, злокачественные опухоли почек часто не проявляют себя до тех пор, пока не достигнут поздних стадий. В большинстве случаев болезнь обнаруживают случайно во время УЗИ или по анализам мочи.

«Обычно насторожить должны повышенное содержание белка и красных кровяных клеток (эритроцитов) в моче. При таких результатах анализов необходимо провести дополнительные исследования, такие как КТ, МРТ или биопсия, чтобы уточнить диагноз», — пояснил Басанов.

Рак почки — это злокачественная опухоль, которая со временем может проникать в близлежащие ткани и органы. Без лечения болезнь чаще всего приводит к летальному исходу, однако при своевременной диагностике шансы на выздоровление значительно возрастают.

«Чем раньше болезнь будет диагностирована, тем выше вероятность успешного лечения. На начальных стадиях опухоль ограничена почкой, но с прогрессированием она может выйти за пределы органа и затронуть другие ткани и органы, а также лимфоузлы, значительно ухудшая прогноз», — отметил врач.

Прогнозы при раке почки зависят от стадии заболевания. На ранних стадиях пятилетняя выживаемость может достигать 80%, в то время как на последней — шансы уменьшаются в десять раз. Эти цифры подчеркивают важность регулярных медицинских осмотров и своевременного выявления заболевания.

Среди причин развития рака почки врач назвал неблагоприятные условия труда, курение, хронические заболевания почек (например, поликистоз или пиелонефрит), а также наследственные факторы и нарушения обмена веществ.

Регулярные анализы мочи и УЗИ могут помочь выявить рак почки на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Не пренебрегайте профилактическими осмотрами — это может спасти вам жизнь.

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