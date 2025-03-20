Праздник «Алые Паруса» пройдет в Санкт-Петербурге 28 июня

Зрелищный праздник «Алые Паруса-2025» пройдет в Санкт-Петербурге 28 июня. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Он отметил, что уже запущен процесс подготовки к одному из самых торжественных мероприятий культурной столицы. Перед важнейшим событием в жизни выпускников ежегодно проводятся месяцы репетиций, привозят тонны оборудования и устраиваются многочасовые прослушивания.

Фото: Telegram/name/Александр Беглов/a_beglov

Десятки тысяч гостей со всего мира приезжают в Петербург на мероприятие и миллионы зрителей собираются у экранов, чтобы посмотреть на самое захватывающее зрелище года. В прошлом году на Дворцовой площади была установлена сцена высотой с шестиэтажный дом, оснащенная экранами площадью в тысячу квадратных метров, которые адаптировали свою яркость под цвет петербургского неба.

Фото: Telegram/name/Александр Беглов/a_beglov

Нескончаемый каскад живых огней расцвечивает небо Петербурга. Под этим пестрым малахитово-рубиновым ливнем искр в унисон бьются десятки тысяч юных, горячих сердец.

И все они замирают, когда, словно со страниц феерии Грина, появляется алое чудо — белоснежный бриг «Россия». Чарующий, пленительный, второго такого нет — символ надежды и веры в будущее. Ранее 5-tv.ru делился кадрами с торжественного события в 2024 году.