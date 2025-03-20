Во время кинофестиваля в Суздале умер поэт Вадим Жук

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Ему было 78 лет.

умер Вадим Жук

Фото: www.globallookpress.com/Anatoly Lomokhov

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Поэт, композитор и драматург Вадим Жук скончался во время юбилейного Международного фестиваля анимационного кино «Суздальфест» в Суздале. Об этом сообщил обозреватель «Известий» Николай Никулин.

Утром того дня Жук еще был на завтраке в гостинице и общался с коллегами, хотя жаловался на недомогание. После еды он поднялся в номер, где и ушел из жизни. В этот момент рядом с ним находилась его супруга.

Вадим Жук родился в 1947 году в Ленинграде и был одним из самых ярких представителей российской культурной жизни. Он окончил театроведческий факультет РГИСИ и стал лауреатом Царскосельской художественной премии за работу «След в след, или Любовь к классике».

Жук писал сценарии для мультфильмов, мюзиклов и оперетт: «Машины сказки», «Возвращение Буратино», «Сказка про волка» и многие другие. Также он участвовал в создании театральных вечеров и капустников.

Его перу принадлежат десятки произведений для сцены и экрана. В дополнение к работе в искусстве, Вадим Жук снялся более чем в 15 фильмах, став узнаваемым и любимым зрителями.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков.

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