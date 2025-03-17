Умер актер из сериала «Москва. Три вокзала» Виталий Мещеряков

На 58-м году жизни скончался российский актер театра и кино Виталий Мещеряков. Соответствующее заявление сделали представители Мичуринского драматического театра на странице в социальной сети.

«В нашем театре — беда! Случилось то, о чем не хотелось даже думать. Чего никто не ожидал. На 58-м году жизни после тяжелой болезни умер наш товарищ и коллега Виталий Владиславович Мещеряков», — сообщили печальную новость в пресс-службе театра.

Прощание в ведущим мастером сцены запланировано уже на 18 марта. Оно начнется в десять утра в Ильинском храме. В свою очередь, продолжится мероприятие уже в самом Мичуринском театре. Похороны будут организованы на городском кладбище.

Виталий Мещеряков родился в 1968 году. В 22 года он присоединился к команде Мичуринского драматического театра. Он завоевал любовь зрителя не только игрой на театральной сцене, но и участием в экранных проектах. Так, Мещеряков исполнил роли в детективных сериалах «Москва. Три вокзала» и «Мент в законе», а также в исторической драме «Жила-была баба».

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