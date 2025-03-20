Путин подписал закон об организации местного самоуправления в РФ

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 33 0

Субъекты смогут сами решать, переходить им на одноуровневую систему либо сохранить двухуровневую.

Путин подписал закон об организации местного самоуправления в РФ

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Президент России Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти. Об этом свидетельствует документ, который появился на портале официального опубликования правовых актов.

Местное самоуправление, как отмечено в документе, — это «признаваемая и гарантируемая Конституцией РФ форма самоорганизации граждан в целях осуществления своей власти для самостоятельного решения вопросов местного значения» в пределах полномочий, предусмотренных законом.

Уточняется, что видом муниципального образования является городской округ, муниципальный округ и внутригородские муниципальные образования (в городах федерального значения).

Помимо этого по введенной норме у регионов есть право самостоятельно определять модель местного самоуправления. Таким образом, субъекты РФ смогут сами определить, перейти ли им на одноуровневую систему или же сохранить двухуровневую.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин подписал указ о выезде из страны незаконно находящихся украинцев.

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