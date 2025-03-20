Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 28 0

Российский президент рассказал белорусскому коллеге подробности разговора с Дональдом Трампом.

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал «Пул первого».

«Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону. <…> Подробности будут скоро», — говорится в публикации.

Согласно сообщениям пресс-службы Лукашенко, Путин рассказал президенту Белоруссии подробности разговора с американским лидером Дональдом Трампом, в том числе было затронуто обсуждение Украины.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили график совместных мероприятий, в том числе форум в Волгограде к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что встреча Украины с российской стороной не будет проблемой. Данное заявление президента Украины Владимира Зеленского противоречит подписанному им ранее указу, запрещающему подобные контакты с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил на онлайн-брифинге, отвечая на вопрос о возможности проведения данной встречи.

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