Президентом МОК впервые стала женщина — спортсменка из Зимбабве Кирсти Ковентри

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 35 0

Выборы главы организации прошли на 144-й сессии Международного олимпийского комитета.

Зимбабвийка Кирсти стала первой женщиной, избранной президентом МОК

Фото: www.globallookpress.com/Fabrice Coffrini

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Президентом Международного олимпийского комитета (МОК) впервые в истории стала женщина — 41-летняя олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Выборы нового главы организации прошли на 144-й сессии МОК на курорте Коста-Наварино. Спортсменка стала десятым президентом комитета.

Кирсти Ковентри — двукратная олимпийская чемпионка по плаванию. В 2018–2021 годах она входила в состав исполкома организации в качестве председателя комиссии спортсменов МОК, а с 2023 года является членом исполкома международного олимпийского комитета.

В выборах также принимали участие вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший, глава Международного союза велосипедистов Давид Лаппартьян, президент Международной ассоциации гимнастики Моринари Ватанабэ и другие спортивные чиновники.

Действующий президент организации Томас Бах занимал эту должность на протяжении 34 лет, с момента вступления в МОК в 1991 году. За это время он стал одной из ключевых фигур в мировом спортивном движении, оказывая влияние на развитие Олимпийских игр, проведение масштабных реформ и модернизацию олимпийской программы. В прошлом году он принял решение не участвовать в выборах. Бах передаст свои полномочия Кирсти Ковентри 23 июня 2025 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бах призвал федерации рассмотреть допуск россиян к ОИ-2026.

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