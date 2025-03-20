Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента МОК

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил зимбабвийку Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета. Текст торжественной телеграммы был опубликован на сайте Кремля.

«Примите искренние поздравления по случаю вашего избрания президентом Международного олимпийского комитета. Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений», — заявил российский лидер.

Ковентри стала первой женщиной в истории, избранной на пост президента МОК. Кирсти заняла свой почетный пост в возрасте 41 года — в прошлом она является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию. Спортсменка пришла на смену действующему президенту Международного олимпийского комитета Томасу Баху, который занимал эту должность на протяжении 34 лет, с момента вступления в МОК в 1991 году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выборы нового главы организации прошли на 144-й сессии МОК на курорте Коста-Наварино.