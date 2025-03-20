Медиалогия назвала победителей десятого юбилейного исследования «Инфоповод 2024»

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 42 0

В 2025-м участники конкурса — инфоповоды из шести отраслей: недвижимость, финансы, потребительские товары, ритейл, IT и телеком, культура.

Медиалогия назвала победителей десятого юбилейного исследования «Инфоповод 2024»

Фото: 5-tv.ru

Российская IT-компания «Медиалогия» подвела итоги десятого юбилейного «Инфоповода года». Победители поделились своими самыми резонансными кейсами за рошлый год на специальном офлайн-мероприятии.

В 2025-м участники конкурса — инфоповоды из шести отраслей: недвижимость, финансы, потребительские товары, ритейл, IT и телеком, культура.

Исследование было проведено в два этапа: сначала аналитики «Медиалогии» проанализировали инфополе отраслей и оценили инфоповоды, которые представили участники. Потом был сформирован шорт-лист, состоящий из случаев, упомянутых чаще всего и набравшихсамый высокий показатель МедиаИндекса*.

По результатам исследования были выявлены самые яркие инфоповоды года.

В 2025-м в исследование впервые включили сферу «Культура», в ней зафиксировали самые высокие показатели МедиаИндекса. Больше всего в СМИ вызвала интерес история панды Катюши из Московского зоопарка, МедиаИндекс составил 225 379.

Мультимедийная выставка Русского музея с VR/AR погружением в картину «Последний день Помпеи» Карла Брюллова также стала важным событием в сфере культуры в прошлом году. МедиаИндекс составил 32 919.

Бурный интерес вызвал и анонс новой вселенной русских супергероев от «Союзмультфильма» и писателя Сергея Лукьяненко. МедиаИндекс проекта составил 13 654.

В сфере потребительских товаров значимым событием признана презентация новой формы сборной России по футболу «Жар-птица и Мороз» от Jögel. Домашний краный комплект посвящен жар-птице, а светлый выездной — «вдохновлен стихией холода». МедиаИндекс составил 10 749.

В индустрии IT и телекоммуникаций заметным событием стал успех нейросети GigaChat от Сбера — она успешно прошла экзамен высшего медицинского учреждения по направлению «Лечебное дело», таким образом подтвердив уровень знаний, который необходим для получения квалификации «врач-лечебник». МедиаИндекс инфоповода — 10 243.

*МедиаИндекс — показатель эффективности PR, который учитывает цитируемость СМИ, тональность публикаций, частоту упоминаний, в которых размещены упоминания компаний.

В проекте участвовали события, которые освещались в СМИ с 1 января по 31 января 2024 года.

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