Рваные купюры под запретом: в ЦБ рассказали о правилах выдачи сдачи в магазинах

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 15 0

ЦБ России: кассир не может давать сдачу купюрами с серьезными повреждениями

ЦБ России: кассир не может давать сдачу купюрами с серьезными повреждениями

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Негодные к расчетам деньги можно обменять на новые бесплатно.

Продавцы в магазинах не имеют права выдавать сдачу купюрами с серьезными повреждениями. К сильно поврежденным относятся также рваные банкноты, заклеенные скотчем. Об этом и других правилах обращения с бумажными деньгами представители Центрального Банка (ЦБ) России рассказали в официальном Telegram-канале.

Согласно указанию ЦБ, неподходящие для сдачи купюры необходимо сдавать в банк, а не возвращать клиенту в качестве сдачи. К другим типам повреждений, при которых банкноту нельзя использовать для расчетов, специалисты отнесли загрязнения, посторонние надписи, разрывы и потертости, существенно ухудшающие ее внешний вид.

Представители Центробанка подчеркнули, что в обороте может оставаться валюта с незначительными дефектами. Такие деньги и покупатели, и продавцы могут использовать для оплаты и выдачи сдачи в любых местах.

Негодные к расчетам купюры и монеты бесплатно обменивают на целые в коммерческих банках. Важно, чтобы изображение на монете можно было разобрать, а банкнота имела не меньше 55% от первоначальной площади. В иных случаях это уже не считается деньгами.

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