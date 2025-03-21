«Один шаг»: в Госдепе заявили о близости полного прекращения огня на Украине

Госдеп: до полного прекращения огня на Украине остался один шаг
Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников
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В среду Зеленский поддержал предложение Трампа об ограниченной мере.
Руководитель пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс утверждает, что остался всего один шаг до полного прекращения огня на Украине. Об этом дипломат заявила в программе NewsNation Now.
«Тогда мы сможем начать говорить не просто о мире на неделю или шесть месяцев, а о прочном мире <…> и это то, чему Америка помогла способствовать, то, что мы продолжаем делать каждый день», — сказала Брюс.
Телефонный разговор лидеров России и США состоялся вечером 18 марта. Он длился более полутора часов. Разговор президентов — второй прямой контакт между ними с начала нового срока американского лидера. Первый состоялся 12 февраля.
В среду президент Украины Владимир Зеленский поддержал предложение главы Белого дома Дональда Трампа об ограниченном прекращении огня. Европейские лидеры скептически отреагировали на эту инициативу.
Ранее, писал 5-tv.ru, спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии/
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