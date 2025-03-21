Келлог анонсировал непрямые переговоры между РФ и Украиной в Саудовской Аравии

США планируют на встрече наметить дальнейшие шаги урегулирования конфликта.

Представители Соединенных Штатов готовятся к проведению «непрямых переговоров» между Россией и Украиной в ходе встречи в Саудовской Аравии. Американские дипломаты таким образом хотят сформировать представление об условиях прекращении огня, которые юудут устраивать каждую из сторон. Об этом сообщил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог в интервью журналисту Гленну Беку.

«Мы помещаем то, что называем техническими группами, в так называемые непрямые переговоры в Саудовской Аравии, где обе стороны приходят, их принимают в отдельных комнатах», — заявил Келлог.

Как отметил представитель американского президента, такой подход поможет сделать первый шаг к разрешению украинского кризиса. Он также объяснил принцип проведения «непрямых переговоров»: куратор встречи буквально поочередно задает одни и те же вопросы участникам, в данном случае об условиях прекращения огня.

Также накануне стало известно, что в состав российской делегации на переговорах со Штатами 24 марта не будет представителей МИД РФ. Также спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф допустил встречу Дональда Трампа и президент России Владимира Путина в Саудовской Аравии. Он также добавил, что для достижения цели — прекращения огня — может быть достаточно двух недель.

Ранее, писал 5-tv.ru, в МИД РФ указали на противоречие поставок вооружения США Киеву намерениям на мир.