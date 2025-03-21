Российские военные обнаружили и уничтожили скопление ВСУ в Белгородской области

Эфирная новость 8 0

Операторы разведывательных беспилотников группировки «Север» вычислили движение врага с воздуха.

Фото, видео: © РИА Новости/Константин Михальчевский; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Север» обнаружили скопление украинских боевиков и техники в Белгородском приграничье.

Вычислить движение врага им удалось при помощи беспилотных летательных аппаратов Supercam. Благодаря камере с 30-кратным увеличением дрон позволяет видеть противника с высоты в несколько тысяч метров, оставаясь незамеченным.

«В ходе нашей разведки мы увидели машину противника, сопроводили ее и это привело нас к технике врага. Было обнаружено две бронемашины», — рассказал оператор БПЛА Supercam S350 с позывным «Ольхон».

Координаты противника передали на пункт управления, после чего цель уничтожили артиллерийским ударом.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.40
1.55 92.46
1.63
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:01
Российские военные обнаружили и уничтожили скопление ВСУ в Белгородской области
12:56
Комиссия утвердила план по подъему танкеров «Волгонефть» со дна Черного моря
12:47
Заместителя главы Дубны обвинили в злоупотреблении служебными полномочиями
12:40
Патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского
12:33
В Храме Христа Спасителя отпевают Бедроса Киркорова
12:23
Думал, что настоящий? В Москве мужчина украл макет пулемета Дегтярева с выставки

Сейчас читают

Актрису бурлеска Лялю Бежецкую госпитализировали с ножевым ранением
«Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом»: главе МИД РФ Сергею Лаврову — 75
«Могут колени прострелить»: за что украинскую модель покалечили в Дубае
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп