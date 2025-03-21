Российские военные обнаружили и уничтожили скопление ВСУ в Белгородской области

Операторы разведывательных беспилотников группировки войск «Север» обнаружили скопление украинских боевиков и техники в Белгородском приграничье.

Вычислить движение врага им удалось при помощи беспилотных летательных аппаратов Supercam. Благодаря камере с 30-кратным увеличением дрон позволяет видеть противника с высоты в несколько тысяч метров, оставаясь незамеченным.

«В ходе нашей разведки мы увидели машину противника, сопроводили ее и это привело нас к технике врага. Было обнаружено две бронемашины», — рассказал оператор БПЛА Supercam S350 с позывным «Ольхон».

Координаты противника передали на пункт управления, после чего цель уничтожили артиллерийским ударом.