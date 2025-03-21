Новые игровые комнаты для детей появились в Первомайской больнице в ЛНР

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Всего в рамках проекта организуют 39 таких пространств.

Фото, видео: Пресс-служба Народный фронт; 5-tv.ru

Сразу две яркие игровые комнаты появились у юных пациентов Первомайской больницы в ЛНР. Теперь ребята в свободное время могут поиграть или почитать, а также посмотреть мультфильм.

Все это — в рамках масштабного благотворительного проекта при поддержке Народного фронта и Благотворительного фонда помощи детям Донбасса, созданного Акционерным Банком «РОССИЯ». Он предусматривает обустройство в клиниках новых регионов — пространств для отдыха и развития детей.

«Всего запланировано открытие 39 детских комнат. Мы идем постепенно. Открывается десятая и одиннадцатая детские комнаты. Оформлены они в соответствии с рекомендациями детских специалистов, используя символы и культуру нашей страны», — прокомментировала Кристина Федосеева, директор Благотворительного фонда помощи детям Донбасса.

По предварительным подсчетам, проект коснется более 160-ти тысяч детей — именно столько маленьких пациентов смогут оценить новые комнаты, когда все будут открыты.

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