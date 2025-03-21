Патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 25 0

Глава РПЦ также поздравил министра иностранных дел с 75-летием.

Патриарх Кирилл наградил Сергея Лаврова орденом Александра Невского

Фото: Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/patriarchia.ru

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова орденом Александра Невского. Об этом сообщили в пресс-службе Русской православной церкви (РПЦ).

«Во внимание к вкладу в развитие церковно-государственных отношений и в связи с отмечаемым юбилеем полагаю справедливым удостоить вас ордена благоверного великого князя Александра Невского (I степени)», — отмечается в публикации.

Патриарх поздравил государственного деятеля с днем рождения, отметив его высочайший профессионализм, приверженность к правде и справедливости. Он подчеркнул, что деятельность Лаврова направлена на укрепление международных интересов России, отстаивание национальных интересов и, конечно, поддержку российского народа.

Глава РПЦ пожелал министру «неоскудевающих сил», а также успехов в трудах на пользу родины.

Сергей Лавров сегодня празднует 75-летие. Он возглавляет российский МИД уже два десятилетия и на протяжении долгих лет представляет интересы России на международной арене.

Его политическая карьера — это история участия в решении множества кризисных ситуаций, от урегулирования конфликтов до подписания важных международных соглашений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

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