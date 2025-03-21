Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

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София Головизнина
София Головизнина Журналист 42 0

Сегодня министр иностранных дел РФ отмечает 75-летие.

Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

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Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы МИД РФ Сергея Лаврова орденом Андрея Первозванного. Соответствующий указ был опубликован на портале правовых актов.

«За выдающиеся заслуги перед Отечеством, большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации, многолетнюю плодотворную государственную деятельность наградить орденом Святого Апостола Андрея Первозванного министра иностранных дел Российской Федерации Лаврова Сергея Викторовича», — написано в документе.

Сергей Лавров сегодня также принимает поздравления с днем рождения. Дипломату исполнилось 75 лет. Он возглавляет российский МИД уже два десятилетия и на протяжении долгих лет представляет интересы нашей страны на международной арене. Его политическая карьера — это история участия в решении множества кризисных ситуаций, от урегулирования конфликтов до подписания важных международных соглашений. 

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров в своих командировках преодолел дистанцию до Луны и обратно семь раз. 

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