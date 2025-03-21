В Храме Христа Спасителя отпевают Бедроса Киркорова

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Эксклюзив 420 0

«Я больше не ребенок» — так сообщил о смерти отца король отечественного шоу-бизнеса.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

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В столичном Храме Христа Спасителя сегодня отпевают народного артиста РФ Бедроса Киркорова. Оно пройдет в закрытом формате.

К Храму начинают стягиваться те, кто хочет проводить в последний путь артиста. Сам Филипп Киркоров с дочерью Аллой-Викторией и сыном Мартином тоже уже приехали на отпевание отца.

Пластический хирург Тимур Хайдаров на месте. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зоя Игумнова

Филипп Киркоров 18 марта сообщил о смерти Бедроса в своих социальных сетях. Он написал, что отец никогда не покинет его сердце.

«Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа — народный артист России Бедрос Киркоров. Но из сердца ты не уйдешь никогда. Цените каждое мгновение, проведенное с родными», — опубликовал он в социальной сети.

В момент, когда остановилось сердце эстрадного артиста, сына рядом не было. Как рассказала его PR-директор Екатерина Успенская, певец находился на съемках в Марокко.

Филипп отменил все ближайшие концерты и пока не сообщает, когда он планирует вернуться на сцену. Поклонники артиста активно поддерживают его в этот сложный период, выражая соболезнования и слова поддержки.

Ранее 5-tv.ru писал, где похоронят Бедроса Киркорова. 

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В Храме Христа Спасителя отпевают Бедроса Киркорова

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