«Другого такого в мире нет»: Песков назвал Лаврова гордостью России
Песков назвал Лаврова гордостью России
Фото, видео: Владимир Гердо/ТАСС; 5-tv.ru
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Пресс-секретарь президента РФ отметил профессионализм министра, а также обаяние и чувство юмора.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал главу МИД России Сергея Лаврова гордостью страны. Самыми добрыми словами в его адрес он поделился с журналистами во время ежедневного брифинга.
«Наверное, другого такого профессионального, знающего, обаятельного, с чувством юмора и в то же время жестко отстаивающего интересы своей страны министра иностранных дел в мире нет. Это, наверное, предмет гордости для нашей страны и мы, конечно, все присоединяемся к нашему президенту [России Владимиру Путину] в его поздравлении с днем рождения Сергея Викторовича», —прокомментировал пресс-секретарь президента.
Также Песков добавил, что Лавров на посту министра иностранных дел осуществляет внешнюю политику, которую задает Владимир Путин. Представитель Кремля обратил внимание, что многие молодые дипломаты ставят его себе в пример.
Сергей Лавров сегодня принимает поздравления с днем рождения. Дипломату исполнилось 75 лет.
Он возглавляет российский МИД уже два десятилетия и на протяжении долгих лет представляет интересы нашей страны на международной арене. Его политическая карьера — это история участия в решении множества кризисных ситуаций, от урегулирования конфликтов до подписания важных международных соглашений.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин наградил Лаврова орденом Святого апостола Андрея Первозванного.
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