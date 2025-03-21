Международный трибунал обнародовал доклад о пытках российских военных в плену ВСУ

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Бойцы рассказали о жестоких издевательствах, включая удушения, пытки электротоком и прижигание раскаленными предметами.

Фото, видео: © РИА Новости/Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Сегодня представили многостраничный доклад о том, как в плену издевались над нашими военными украинские боевики. В нем личные свидетельства 80 бойцов.

Они рассказали о жесточайших пытках и избиениях. И мучить людей могли сутки напролет. Менялись только агенты Службы безопасности Украины и способы причинения боли. Все эти страшные доказательства собрали в Международном общественном трибунале.

«Освобожденные пленные рассказывают о пытках, которым они подвергались: отрубание и просверливание конечностей, стрельба в органы тела, ущемление половых органов, пытки электротоком, прижигание раскаленными металлическими предметами, травля собаками, разнообразные удушения, в том числе использование американских методик, пытка с помощью утопления», — рассказал член Общественный палаты РФ, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов Максим Григорьев.

Также бойцы рассказали, что их страдания снимали на видео, а потом отправляли родным. Мучителями становились и те, кто должен был помогать. Врачи делали операции без наркоза. Как отмечается, такие зверства не имеют ничего общего с Женевской конвенцией и квалифицируются как военные преступления, которые не имеют срока давности. Их фиксируют, чтобы наказать виновных по всей строгости закона.

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Международный трибунал обнародовал доклад о пытках российских военных в плену ВСУ

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