«Выбор президента»: Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Песков: Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Встреча делегаций двух стран в Эр-Рияде была анонсирована накануне.

Переговорщиков от России для консультаций с США лично подобрал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у переговорщиков, которые отправятся на встречу делегаций Москвы и Вашингтона, богатый опыт подобной работы.

Встреча делегаций двух стран была анонсирована накануне — о ней упомянул помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По предварительным данным, российскую экспертную группу возглавят советник главы Федеральной службы безопасности Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Местом проведения встречи была выбрана столица Саудовской Аравии — Эр-Рияд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в составе делегации Российской Федерации на грядущих переговорах с Соединенными Штатами не будет высокопоставленных чиновников из Министерства иностранных дел.

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