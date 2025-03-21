«Выбор президента»: Путин лично подобрал переговорщиков от РФ для консультаций с США

Встреча делегаций двух стран в Эр-Рияде была анонсирована накануне.

Переговорщиков от России для консультаций с США лично подобрал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это выбор президента Российской Федерации, и они наилучшим образом представят Россию на этих переговорах», — сказал он.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у переговорщиков, которые отправятся на встречу делегаций Москвы и Вашингтона, богатый опыт подобной работы.

Встреча делегаций двух стран была анонсирована накануне — о ней упомянул помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По предварительным данным, российскую экспертную группу возглавят советник главы Федеральной службы безопасности Сергей Беседа и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Местом проведения встречи была выбрана столица Саудовской Аравии — Эр-Рияд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в составе делегации Российской Федерации на грядущих переговорах с Соединенными Штатами не будет высокопоставленных чиновников из Министерства иностранных дел.