На встрече делегаций России и США в Эр-Рияде не будут присутствовать члены МИД РФ

В состав делегации Российской Федерации на грядущих переговорах с США, которые пройдут 24 марта в Эр-Рияде, не войдет высокопоставленных чиновников из Министерства иностранных дел. Это стало известно благодаря официальному представителю МИД России Марии Захаровой.

«В составе российской делегации в Саудовской Аравии не будет представителей Министерства иностранных дел», — приводит цитату Захаровой ТАСС.

Сама встреча делегаций двух стран была анонсирована ранее в тот же день — о ней упомянул помощник президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Юрий Ушаков. По предварительной информации, российскую экспертную группу возглавят председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник главы Федеральной службы безопасности Сергей Беседа. Местом проведения встречи была выбрана столица Саудовской Аравии — Эр-Рияд.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам российского МИДа, поставки вооружений Украине Соединенными Штатами Америки не соответствуют их заявлениям о намерении достичь мира.