Шаг до победы: Фетисов высказался о стремительном приближении Овечкина к рекорду

Хоккеисту осталось забить шесть шайб до мирового достижения.

Рекорд российского хоккеиста, нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина еще впереди, и те результаты, которых он может достичь, останутся непревзойденными на протяжении следующего века. Такое мнение в интервью 5-tv.ru высказал двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

Овечкин забросил свою 888-ю шайбу в НХЛ, установив новый рекорд по числу сезонов, в которых он забивал 35 и более голов. При этом отставание от легенды хоккея Уэйна Гретцки, рекорд которого является одной из самых долгожданных целей для российского нападающего, сократилось до шести шайб.

«Никто не думал, что можно даже приблизиться (к рекорду Гретцки. — Прим. ред), а он это сделал, и он даже в шаге от того, чтобы этот рекорд (побить. — Прим. ред)», — отметил депутат Госдумы.

По мнению Фетисова, Овечкин — не просто отличный игрок, а уникальный спортсмен с невероятным упорством и талантом, который продолжает удивлять и вдохновлять. Он выразил уверенность, что Овечкин добьется еще немалых успехов и по итогам этого сезона, продолжая радовать фанатов и хоккейный мир в целом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Александр Овечкин рассказал о пути к рекорду Гретцки.