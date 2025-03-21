Путин поручил к 2030 году добиться технологического лидерства РФ по БПЛА

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 31 0

Президент подчеркнул, что для этого у страны есть необходимые ресурсы и потенциал специалистов.

Путин поручил добиться технологического лидерства РФ по БПЛА к 2030 году

Фото: Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

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К 2030 году Россия должна добиться технологического лидерства по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) — такое поручение дал президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Эта сфера призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии России», — сказал российский лидер в ходе совещания по развитию беспилотных авиационных систем в Тольятти.

Путин подчеркнул необходимость создания мощной индустрии, инфраструктуры и сервисной системы для БПЛА как внутри страны, так и за рубежом.

По словам президента, для этого у России имеются все нужные ресурсы и потенциал специалистов — конструкторов, ученых, инженеров, а также технологических предпринимателей.

В ходе совещания глава государства также поблагодарил все причастных к этой сфере за их бесценный труд, который они вкладывают в развитие отечественной беспилотной авиации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин подписал закон об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти.

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